Einschlafen mit Harry Styles

Wer gerne mit Harry Styles einschläft, muss nicht mehr unbedingt mit seiner Musik auf den Ohren im Bett liegen. Denn der Sänger hat jetzt ein eigenes Hörbuch. Zu hören gibt es das bei der Meditations- und Entspannungs-App „Calm“.

In der Pressemitteilung des Unternehmens wird Styles zitiert. Er sagte: „Schlaf und Meditation sind ein wichtiger Teil meiner Routine. Egal, ob ich zu Hause bin, im Studio oder unterwegs. Ruhe und Erholung ist genauso wichtig wie die Arbeit. Meiner körperlichen und geistigen Gesundheit hat es geholfen, ein Gleichgewicht zu finden. Es hat mein Leben verändert. Ich bin so glücklich mit ‚Calm‘ in einer Zeit zusammenzuarbeiten, in der die Welt alle Heilung braucht, die sie bekommen kann. Behandle Menschen mit Freundlichkeit.“ Die Schlaf-Geschichte ist 30 Minuten lang und heißt „Dream With Me“.

Zuletzt schürten übrigens Harry Styles und Liam Payne „One Direction“-Reunion-Gerüchte.

Foto: (c) Jamie-James Medina / Sony Music