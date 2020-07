Ellie Goulding bedankt sich bei ihren Leuten

Obwohl Ellie Goulding jedes Mal Follower auf “Instagram” verliert, sobald sie etwas zum Thema Klimaschutz postet, gibt es noch genug Menschen, die sie genau für das mögen.

Auf „Instagram“ hat sich die Sängerin jetzt bei diesen Leuten bedankt. In ihrer Story schrieb sie: „Ein Dank an all diejenigen brillanten Menschen, die mich schon lange ungeniert und öffentlich für das unterstützen, was ich mache, was im Stillen schreiben von Popsongs ist und naja nur Songs, die ich zu eurem Vergnügen singe. Ich spreche vielleicht auch über komische Dinge, weil ich es kann. Es gibt Menschen, die das einfach verstehen und das sind meine Menschen. Ich liebe euch.“

Für Ellie Goulding geht übrigens der Kampf gegen Rassismus und der Kampf für den Klimaschutz Hand in Hand.

Foto: (c) Universal Music