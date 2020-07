Ellie Goulding: „Das ist alles, was ich habe“

Ellie Goulding hat sich bewusst dazu entschlossen, genau in dieser verrückten Zeit hinein ihr Album „Brightest Blue“ zu veröffentlichen.

„Apple Music“ sagte die Sängerin: „Es ist komisch, aber weißt du was? Ich hätte ganz leicht das Album zurückziehen können, aber A, es ist schon so viel Zeit seit meinem letzten Album vergangen und B, es ist einfach dumm. Ich möchte diese Musik herausbringen. (…) Ich denke, es wird eine Geschichte erzählen und ich denke, es wird den Menschen eine Art Hoffnung geben und eine Art Positivität und auch einfach gute Musik zum Tanzen oder um sich gut zu fühlen. Das ist alles, was ich habe.“

„Brightest Blue“ von Ellie Goulding erscheint übrigens am 17. Juli.

Foto: (c) Landmark / PR Photos