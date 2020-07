Ellie Goulding genießt Ehemann-freie Zeit

Seit knapp einem Jahr sind Ellie Goulding und Caspar Jopling verheiratet. Doch das Ehepaar wohnt die meiste Zeit nicht zusammen. Während die 33-Jährige in London lebt, ist ihr Mann oft in ihrem gemeinsamen Haus in Oxford, um sein Studium fortzusetzen.

Doch das stört Ellie ganz und gar nicht. Im Gegenteil, sie genießt es sogar nicht mit ihrem Ehepartner jeden Tag zusammen sein zu müssen. Dem „Daily Mirror“ sagte sie: „Nein, ich liebe es! Ich liebe meinen Ehemann – aber genauso liebe ich mich selbst. Ich kann Bücher lesen. Ich kann laufen gehen, ich kann unordentlich essen. Also es ist wirklich gut, dass man einen Partner hat, den man nicht 24/7 sehen muss – auch wenn man verheiratet ist.“

Ellie Goulding wusste übrigens sehr früh in ihrer Beziehung mit Caspar Jopling, dass er der Mann ist, den sie einmal heiraten wird.

