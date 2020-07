Ellie Goulding: Gewinne virtuelle Meet and Greet

nmal persönlich mit Ellie Goulding zu sprechen, ist für ihre Fans sicherlich ein großer Traum. Und der kann jetzt wahr werden.

„Universal Music“ veranstaltet nämlich ein Gewinnspiel, in dem Gouldings Anhänger die Möglichkeit haben, an einem virtuellen Meet & Greet teilzunehmen. Und was muss man dafür tun? Einfach nur ihr kommendes Album „Brightest Blue“ bis zum 16 Juli vorbestellen, lässt das Label verlauten. Damit nimmt man automatisch an der Verlosung teil und mit etwas Glück ist man eine/einer von 15, die sich mit der Sängerin unterhalten dürfen.

Hier kann man das Album vorbestellen und an der Verlosung teilnehmen: https://store.universal-music.de/p30-i1984.

Foto: (c) Landmark / PR Photos