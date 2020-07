Ellie Goulding: „Ich möchte Kinder haben, aber nicht jetzt“

Ellie Goulding hört noch nicht ihre biologische Uhr ticken. Die Sängerin, die letztes Jahr Caspar Jopling das Ja-Wort gegeben hat, ist noch nicht bereit für Nachwuchs.

Der „Sun“ sagte sie dazu: „Ich möchte Kinder haben, aber es ist nicht das Ein und Alles. Aktuell bin ich so glücklich und ich möchte später Kinder haben, aber es wird einem nicht empfohlen zu warten.“ Podcast über werdende Mütter und dergleichen gibt es ja genug, wo sich Goulding Informationen holen könnte, doch der richtige ist noch nicht dabei gewesen. Die 33-Jährige weiter: „Ich habe eine Karriere und wenn da Coronavirus vorbei ist, möchte ich wieder auf Tour gehen. Es wäre gut, gleichgesinnte Frauen zu haben, die in derselben Position sind und später im Leben Kinder haben wollen oder gar nicht. Das möchte ich in einem Podcast hören. Vielleicht werde ich meinen eigenen starten.“

Ellie Goulding wusste übrigens sehr früh in ihrer Beziehung mit Caspar Jopling, dass er der Mann ist, den sie einmal heiraten wird.

