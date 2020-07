Ellie Goulding ist stolz auf ihr neuestes Werk

Mit ihrer aktuellen Platte „Brightest Blue“ hat Ellie Goulding auf Anhieb Platz eins der britischen Album-Charts erklommen. Und die Sängerin könnte sich nicht mehr darüber freuen.

Auf „Instagram“ schrieb sie dazu: „Es gibt so viele Gründe, warum ich stolz darauf bin. Es ist nicht einfach, in diesen Zeiten Musik zu veröffentlichen, aber ihr habt zugehört und euch dem verpflichtet und mich gegen alle Widrigkeiten unterstützt. Die Frauen in meinem Leben haben mich mächtiger fühlen lassen und ich könnte kein besseres Team um mich herumhaben. Als ich ein paar wirklich tiefe Momente in den letzten paar Jahren hatte, wurde ich wieder aufgebaut und fing von neuem an. Ich nehme die unglaubliche Liebe und Unterstützung, die ich in dieser sehr seltsamen Industrie habe, nie für selbstverständlich. Vielen Dank für immer! Zeit, es zu feiern!“

In Deutschland hat es nur für Platz zwölf gereicht.

Foto: (c) Universal Music