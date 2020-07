Ellie Goulding: Mutter Tracey ist sauer

Die Mutter von Ellie Goulding, Tracey, ist sehr wütend darüber, wie ihre Tochter sie in den Medien beschreibt. Laut der Sängerin haben die beiden ein schwieriges Verhältnis und ihre Mutter hätte sie sogar schon einmal bedroht, als sie darüber mit der Presse sprach.

Tracey will das offenbar nicht auf sich sitzen lassen und sagte jetzt der „MailOnline“: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So eine Person bin ich nicht. Ich weiß echt nicht, worauf sie sich da bezieht und woher das Wort bedrohend kommt. Ich weiß nicht, wovon sie spricht. Ich denke nicht, dass Ellie jemals von mir in der Presse gesprochen hat, deswegen weiß ich, weswegen ich sie bedroht haben soll. Ich denke, dass muss aus dem Kontext gerissen worden sein, denn ich habe keinen einzigen bedrohlichen Knochen in meinem Körper. (…) Ich lasse mir jetzt nichts anmerken und lächle, aber um ehrlich zu sein, bin ich sehr verletzt.“

Vielleicht wurde das Interview mit Ellie Goulding über ihre Mutter aus dem Zusammenhang gerissen? Die Sängerin hat ja erst kürzlich in ihrer „Instagram Story“ deutlich gemacht, dass sie niemals über ihre Familie spricht.

