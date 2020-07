Ellie Goulding trägt jeden Tag schwarz

Pastellschwarz, hellschwarz, dunkelschwarz oder tiefschwarz. So würde Ellie Goulding wahrscheinlich die schwarze Farbpalette beschreiben. Denn die 33-Jährige trägt jeden Tag etwas Schwarzes.

In dem Podcast „Talk Art“ hat sie gesagt: „Ich bin da etwas merkwürdig. Ich muss jeden Tag schwarz tragen.“ Im Studio ist Goulding dann noch konsequenter. Sie hat im Podcast erzählt: „Wenn ich im Studio bin, muss alles in schwarz sein. Ein bisschen wie eine leere Leinwand, damit ich nicht von irgendetwas, das ich trage, abgelenkt werde. Ich kann auch keinen Schmuck tragen, kein Make-Up, nichts Farbiges. Es muss ein schwarzes T-Shirt sein, ich kann nicht einmal enge Hosen tragen. Es muss so sein, als würde ich mich auf etwas Körperliches einlassen.“

Das Verpackungsmaterial für Ellie Gouldings neues Album „Brightest Blue“ ist übrigens kompostierbar und besteht aus recyceltem Karton.

