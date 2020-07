Ellie Goulding überrascht mit neuer Single

Bevor Ellie Goulding in rund zwei Wochen ihr neues Album „Brightest Blue“ herausbringt, hat sie jetzt einen weiteren Song davon veröffentlicht. Die Single trägt den Titel „Slow Grenade“ und ist in Zusammenarbeit mit Lauv entstanden.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin dazu: „‘Slow Grenade‘ (…) vervollständigt die EG.0-Seite meiner neuen Platte, auf der all meine kürzlichen Kollaborationen zu hören sind. Vielen Dank dafür, dass ihr mir erlaubt, meine Stimme in diesen Momenten zu verwenden und damit die Furchtlosigkeit in meiner Musik herauszubringen.

Hier die Tracklist:

Side A:

1. ‚Start‘ (ft. serpentwithfeet)

2. ‚Power‘

3. ‚How Deep Is Too Deep‘

4. ‚Cyan‘

5. ‚Love I’m Given‘

6. ‚New Heights‘

7. ‚Ode To Myself‘

8. ‚Woman‘

9. ‚Tides‘

10. ‚Wine Drunk‘

11. ‚Bleach‘

12. ‚Flux‘

13. ‚Brightest Blue‘

SIDE B – EG.0:

1. ‚Overture‘

2. ‚Worry About Me‘ (Feat. blackbear)

3. ‚Slow Grenade‘ (Feat.Lauv)

4. ‚Close To Me‘ (With Diplo) (Feat.Swae Lee)

5. ‚Hate Me‘ (With Juice WRLD)

Foto: (c) Universal Music