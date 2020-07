Ellie Goulding und die unwahren Geschichten

Geschichten über Ellie Gouldings Privatleben sind eigentlich nie wahr. Die Sängerin redet nämlich kaum in der Öffentlichkeit darüber, auch wenn sie dadurch nicht verhindern kann, dass Gerüchte verbreitet werden.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin deswegen: „Wenn die Menschen weiterhin Gerüchte-getriebenen Geschichten nachgeben, dann befürchte ich, dass der Algorithmus dafür sorgen wird, dass sie weiterhin existieren werden. Ich verstehe total das Verlangen, nach meinem Privatleben/Familienleben zu fragen, aber ich möchte nur über meine Musik reden. Die Leute werden sicherlich erkannt haben, dass die Geschichten oft aufgebauscht werden. (…) Solange wir also weiterhin dieses Verlangen haben, werden die Geschichten wilder und wilder, und immer unwahrer. Seid selektiv, mit dem, was ihr beschließt zu folgen und zu lesen.“

Ob demnach auch die Geschichte über ihre Mutter Tracey nicht wahr ist? Angeblich möchte Ellie Goulding ja über ihr schwieriges Verhältnis sprechen.

