Ellie Goulding und ihr strenges Sportregime

Kontrolle ist der Grund, warum Ellie Goulding ein so strenges Sportregime hat.

Dem „You Magazine“ erklärte die Sängerin dazu: „Ich muss so eine große Kontrolle in meinem normalen Leben habe, denn mein Songschreiben und meine Performances sind das komplette Gegenteil. Wenn ich im Studio bin, dann muss ich mich gehen lassen und komplett die Kontrolle loslassen, sodass ich an einen Ort komme, wo ich ehrlich und wahrhaftig schreiben kann.“

Ein bisschen Kontrolle brauch Ellie Goulding im Studio trotzdem … Stichwort schwarze Klamotten.

