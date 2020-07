Elon Musk: Gehirn-Chip statt Kopfhörer

Wenn es nach Elon Musk geht, können Musikfans bald auf Kopfhörer verzichten.

Der „Space X“-Gründer glaubt, dass seine neueste Erfindung in der Lage sein wird, Musik direkt in unser Gehirn zu streamen – mithilfe eines Hirn-Chip-Implantats. Wie „musikexpress“ berichtet, möchte seine Firma „Neuralink“ dafür „hauchdünne Drähte“ in das Gehirn der Zielperson implantieren, die dann mit einem externen Computer verbunden werden sollen. Wann genau diese irre Neuheit an den Start gehen soll, ist aber nicht bekannt.

„Neuralink“ arbeitet bereits seit vier Jahren an einer Methode, menschliche Gehirne per Chip mit Computern zu verbinden. Im letzten Jahr sollen laut Musk erstmals „erfolgreiche“ Experimente an Mäusen und Affen erzielt worden sein. Weitere Updates soll es am 28. August 2020 geben.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos