Elon Musk macht sich Sorgen um Kanye West

Kanye West will sich 2020 zum US-Präsidenten werden lassen. Auch Elon Musk konnte den Rapper nicht davon abbringen, seinen Plan bis 2024 aufzuschieben.

Der Geschäftsmann sagte der „New York Times“ dazu: „Ich habe mein bestes gegeben, ihn davon zu überzeugen, dass 2024 besser wäre als 2020.“ Doch der Rapper wollte nicht hören und hat stattdessen auf „Twitter“ eine Nachrichtenflut gestartet. Musk war deswegen beunruhigt und rief bei seinem Freund an. Er erzählte weiter: „Als er ungefähr zu einem Drittel durch seinen ‚Twitter‘-Wutanfall war, schickte ich ihm eine Nachricht und rief an, um zu sehen, ob es ihm gutgeht. Beim Anruf klang er in Ordnung, aber es scheint so, als seien die Dinge nicht in Ordnung. Es scheint sehr viele Probleme zu geben.“

In seinem „Twitter“-Wutanfällen hat Kanye West auch seine Frau Kim Kardashian beschimpft, sich dafür mittlerweile jedoch wieder entschuldigt.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos