Elton John: „Es ist großartig, mit diesen jungen Künstlern zu spielen“

Elton John ist schon lange ein Fan von Sam Fender und Christine and the Queens. In der 250. Folge seiner „Rocket Hour“-Show auf „Apple Music“ sagte der 73-Jährige, dass auch er noch etwas von den jungen Singer-Songwritern lernen und profitieren kann: „Es ist großartig, mit diesen jungen Künstlern zu spielen, weil sie so gut sind und dir so viel Adrenalin geben und dich ermutigen, selbst bessere Dinge zu tun.“

Sowohl mit Fender als auch mit Christine and the Queens stand die Musikikone schon auf der Bühne.

Elton John wurde übrigens mit einer eigenen Münze geehrt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos