Elton John veröffentlicht wohltätige Konzertreihe

Damit Fans in diesem Sommer nicht ganz auf ihre Festivals verzichten müssen, hat Elton John sich etwas einfallen lassen. Heute (03.07.) ruft der Musiker eine Konzertreihe auf seinem „YouTube“-Channel unter dem Titel „Elton John: Classic Concert Series“ ins Leben. Demnach ist heute erstmals sein kompletter Auftritt „Live at Playhouse Theatre, Edinburgh“ aus dem Jahr 1976 verfügbar. Damit will John Geld für seine Aids-Foundation sammeln, die sich auch im Kampf gegen das Coronavirus stark macht.

Laut „contactmusic.com“ sagte der 73-Jährige dazu: „Wir können HIV-Tests und -Fürsorge während dieser Zeit nicht gefährden oder das Resultat für die 37,5 Millionen Menschen, die mit HIV leben, wäre desaströs. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass diese ‚YouTube‘-Konzertserie unserer Foundation zugutekommt.“

Nach der ersten Episode wird in den nächsten sechs Wochen jeden Samstag ein zwei-Stunden-Konzert von Elton John auf seinem „YouTube“-Channel verfügbar sein.

Foto: (c) Landmark / PR Photos