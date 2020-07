Emeli Sandé bestätigt neue Beziehung

Emeli Sandé hat ihr Glück in der Liebe gefunden.

Die Sängerin bestätigte jetzt, dass sie mit dem Rapper Jonathan Kabamba zusammen ist. Auf „Instagram“ postete sie ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: „Meine Liebe, mein König. Vielen Dank für all das Licht, die Stärke und die Freunde, die du in mein Leben gebracht hast. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dir an meiner Seite alles tun kann.“

Als ihre Ehe 2013 mit Adam Gouraguine den Bach runter ging, stand Emeli Sandé vor einem Scherbenhaufen und hat zunächst nicht gewusst, wie sie weitermachen sollte.

