Engelbert Humperdinck : Tour 2021

Engelbert Humperdinck gehört mit über 130 Millionen verkaufter Tonträger zu den Großen im Musikbusiness. Auch im stolzen Alter von 84 Jahren ist er noch gut im Geschäft. 2021 kommt er im Rahmen seiner Tournee auch nach Deutschland.

Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ verriet er, wie er den Corona-Lockdown erlebt. Er sagte: „Für mich war es der erste Urlaub seit Jahren – wenn auch nicht geplant, denn eigentlich wäre ich jetzt in Europa auf Tournee. Ich genieße meine Zeit zu Hause. Ich kümmere mich um die Bäume, stutze die Spitzen. Ich mache mein Work-out, schlage den Boxsack und stelle mich täglich auf die Tretmühle in meinem Schwitzkasten – so nenne ich das Gym in meinem Haus. Ich nutze die Zeit auch, um Kontakte und Sprachen wie Deutsch wieder etwas aufzufrischen. Es ist furchtbar, dass dieses Virus gerade jetzt wütet, wo die Welt so viele andere Probleme hat. Aber immerhin spricht niemand mehr über den Brexit.“

Die Tournee „Reflections“ wurde coronabedingt verlegt. Hier die neuen Tourdaten:

01.06.2021 Köln – Theater am Tanzbrunnen

02.06.2021 Leipzig – Haus Auensee

04.06.2021 Hamburg – Laeiszhalle

05.06.2021 Berlin – Tempodrom

07.06.2021 München – Circus Krone

Foto: (c) LooMee TV