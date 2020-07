Eric Church: musikalischer Kommentar zur Lage der Welt

Eric Church scheut sich nie davor, die Wahrheit auszusprechen. Das wird auch bei seiner aktuellen Single „Stick That In Your Country Song“ deutlich, die seit Ende letzter Woche (26.06.) zu haben ist.

Der Musiker selbst kündigte laut „Oktober Promotion“ dazu an: „Es wird die Speerspitze dessen sein, was danach kommt, und es ist ein großer Speer.“ In der Pressemitteilung des Promoters heißt es zudem: „In ‚Stick That In Your Country Song‘ bietet Church einen gesellschaftlichen Kommentar zur Lage der Welt, während er einen Appell für Städte von Detroit bis Baltimore und Menschen von jungen Militärveteranen bis zu Schullehrern abgibt, der in einem emphatischen ‚Stick That In Your Country Song‘ gipfelt, während jeder Refrain erklingt.“

Ein Lyrik-Video zu „Stick That In Your Country Song“ ist übrigens auch schon verfügbar.

Foto: (c) Oktober Promotion