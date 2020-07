„Fantasy“: „Wir hatten nichts und haben es trotzdem geschafft“

Schon seit mehr als 20 Jahren feiert das Schlager-Duo „Fantasy“ große Erfolge. Am 24. Juli haben Freddy und Martin ihr Album „10.000 bunte Luftballons“ rausgebracht.

Im Interview mit „krone.at“ verriet Martin, was das Geheimnis hinter einer so langen Partnerschaft ist. Er sagte: „Wir haben in einer ganz schwierigen Zeit angefangen, wo wir teilweise nichts zu essen hatten. Dass wir dieses Tal gemeinsam durchschritten haben, hat uns definitiv nähergebracht. Wir hatten nichts und haben es trotzdem geschafft. Viele haben uns belächelt und uns nichts vergönnt, aber wir sprachen uns Mut zu. Nach so vielen Jahren wissen wir zu schätzen, dass wir das machen können und wissen auch zu schätzen, dass wir uns beide haben.“

Freddy sagte: „Wir kennen viele, die sich in den letzten Jahren getrennt haben, aber wir können auf Holz klopfen. Wir haben tatsächlich das Gefühl, dass wir wie Brüder geworden sind. (…) Wir beide haben echte Brüder, aber wir sind uns näher als ihnen, weil wir uns auch so oft sehen. Wir sind manchmal auch wie ein altes Ehepaar.“

Foto: (c) Sandra Ludewig / MCS