„Fleetwood Mac“: Gründer Peter Green ist tot

Peter Green, der britische Gitarrist und Sänger, ist am Samstag (25.07.) im Alter von 73 Jahren gestorben, bestätigten seine Angehörigen.

In einem Statement, das der „Sun“ vorliegt, heißt es von ihnen: „Mit großer Trauer verkündet die Familie den Tod von Green an diesem Wochenende.“ Er sei friedlich eingeschlafen, so die Angehörigen. Green war Mitbegründer von „Fleetwood Mac“ und prägte den Sound der Band, stand hinter Songs wie „Albatross“ und „Oh Well“. Die Rock-Legende beeinflusste auch die Blues-, Rock- und Popszene der späten 60er Jahre.

Peter Green hatte übrigens mit Schlagzeuger Mick Fleetwood 1967 in London „Fleetwood Mac“ gegründet.