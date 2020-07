„Foo Fighters“: Dave Grohl fühlte sich unwohl auf der Bühne

Dave Grohl hat sich zu Beginn seiner Zeit bei den „Foo Fighters“ in seiner Rolle als Frontmann nicht sehr wohlgefühlt. Mittlerweile hat der Rocker gar kein Problem mehr damit, doch ganz am Anfang ist es ziemlich ungewohnt für ihn gewesen.

Gegenüber „Apple Music“ erzählte er: „Verdammt, ich war so lange auf deinem Schlagzeugstuhl gesessen und jetzt musste ich vor all den Leuten stehen. Wie bewegt sich mein Körper? Was sage ich zwischen den Songs? Das waren die Dinge, die mir durch den Kopf gingen und wenn man dafür kein Gefühl hat, dann kann es verdammt angsteinflößend sein. Und das war es für mich für acht oder zehn Jahre oder so. Es hat lange bei mich gedauert.“ Jetzt ist es zum Glück anders: „Wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, dann denke ich: ‚Ok, lasst uns loslegen!‘“

Das selbstbetitelte Debütalbum der „Foo Fighters“ feiert dieses Jahr übrigens sein 25-jähriges Jubiläum.

Foto: (c) Landmark / PR Photos