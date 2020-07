„Frida Gold“ über ihre mehrjährige Auszeit

„Frida Gold“ sind zurück – und zwar in Form ihrer neuesten Single „Halleluja“. Es ist der erste Vorbote aus ihrem kommenden Album „Wach“, das am 25. September erscheint. Und was hat die Band die letzten drei, dreieinhalb Jahre gemacht?

Frontfrau Alina erzählte vorgestern (02.07.) im „ZDF-Morgenmagazin“: „In der Zeit haben wir eine neue Platte geschrieben. In der Zwischenzeit sind wir wieder in unsere Heimat zurückgezogen, also weg von Berlin und ins Ruhrgebiet. Und wir haben uns noch mal neu fokussiert, noch mal die Motivation freigeklopft. Man verändert sich ja über die Jahre. Wir haben die letzten zehn Jahre Musik gemacht und waren in der Öffentlichkeit. (…) Es ist einfach super wichtig, manchmal innezuhalten, sich zu besinnen und zu gucken: ‚Warum bin ich mal gestartet? Warum bin ich den Weg mal losgelaufen? Und wohin will ich damit?‘ Uns hat das Reseten und neu Erden in unsere Heimat unheimlich gut getan. Und so (…) haben wir dann angefangen, wieder kreativ zu sein. Es ist das erste Mal, dass das, was man macht, nicht mehr in Anlehnung an das passiert, was man mal gemacht hat, und auch nicht in Ablehnung davon.“

„Frida Gold“ bekamen beim Song „Wieder geht etwas zu Ende“ übrigens Unterstützung von Samy Deluxe.

Foto: (c) Universal Music