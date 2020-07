Galyn Gorg stirbt einen Tag vor ihrem Geburtstag

Die US-amerikanische Schauspielerin Galyn Gorg ist tot. Wie verschiedene US-Medien berichten, starb sie am 13. Juli, nur einen Tag vor ihrem 56. Geburtstag, an den Folgen einer Krebserkrankung. Dem Bericht nach hatte die Schauspielerin, die zum Beispiel in der US-Serie „Der Prinz von Bel-Air“ mitgespielt hat, einen Tumor in der Lunge, der sich nahezu auf ihren ganzen Körper ausgebreitet hat.

Die Familie von Galyn Gorg rief auf der Seite „gofundme.com“ zu Spenden auf, um die Bestattungskosten zu finanzieren. Bis Donnerstag (16.07.) kamen schon 3.000 Dollar zusammen. In dem zugehörigen Statement der Familie heißt es: „Galyn Gorg war und ist ein großer Teil unserer Familie, sie bedeutet jedem von uns so viel. (…) Uns war nicht bewusst, wie krank sie war. (…) Da wir viel Zeit und Geld investieren, suchen wir jetzt nach Spenden für Bestattungsunternehmen. Jede Spende wird sehr geschätzt, sogar Gebete!“

Galyn Gorg wirkte auch 1988 im Film „Magic Movie“ mit und übernahm 1990 eine Rolle im Hollywoodstreifen „RoboCop2“. 1991 wirkte sie außerdem in Film „Gefährliche Brandung“ an der Seite von Patrick Swayze und Keanu Reeves mit.