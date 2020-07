Gene Simmons von „Kiss“: „Wir sehen uns in Europa“

„Kiss“-Fans können aufatmen: Die Hard-Rock-Band hat sich zurückgemeldet und gab die neuen Termine für die Tour 2021 bekannt. In einem Statement via „Instagram“ meldete sich Gene Simmons zu Wort und schrieb: „Wir können es kaum erwarten, dass diese Pandemie vorbei ist und dass wir alle in Sicherheit sind. Wir planen, eure Welt zu rocken, sobald sie sicher ist, für euch alle und für uns. Wir sehen uns in Europa.“

Und hier die Termine im deutschsprachigen Raum:

10.06.21 DORTMUND, Westfalenhalle

15.06.21 HAMBURG, Barcley Arena

25.06.21 FRANKFURT, Festhalle

30.06.21 ZÜRICH (CH), Hallenstadion

08.07.21 STUTTGART, Schleyerhalle

Foto: (c) PR Photos