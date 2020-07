Gold für Tim Bendzko

Große Freude bei Tim Bendzko: Sein Song „Hoch“ hat jetzt offiziell in Deutschland den Goldstatus erhalten.

Auf „Instagram“ postete der Sänger ein Foto von sich mit der goldenen Schallplatte und schrieb dazu: „Ich liebe Überraschungen. Vielen Dank an alle die das möglich gemacht haben. Danke an @timothyauld @beneschoeller @derschmyt @teesytones das ganze @jive_germany und @guerillaentertainment Team. Danke an jeden, der zu diesem unglaublichen Erfolg beigetragen hat und vor allem an euch fürs an- und zuhören.“

Übrigens: Tim Bendzko schreibt Songs, um seine Emotionen zu sortieren.

Foto: (c) Sony Music / Christoph Köstlin