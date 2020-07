GReeeN: Neues Album und Tour

In einem Monat gibt’s was Neues von GReeeN: Am 28. August veröffentlicht der deutsche Musiker seine neue Platte „Highland“. Darauf fusioniert er wieder auf unnachahmliche Art und Weise Hip-Hop, Reggae und Pop, berichtet „eventim.de“ und verkündet gleich die nächste gute Nachricht. Anfang 2021 geht der Rapper auf große Tour, im Februar und März spielt er insgesamt 16 Shows in ganz Deutschland. Infos und Tickets erhalten Fans auf „eventim.de“.

Das sind die Termine der „Highland“-Tour 2021:

17.02.2021 – Stuttgart, LKA Langhorn

18.02.2021 – München, Backstage

19.02.2021 – Ulm, Roxy

20.02.2021 – Mannheim, MS Connexion

11.03.2021 – Hannover, Capitol

12.03.2021 – Münster, Skaters Palace

13.03.2021 – Frankfurt, Batschkapp

14.03.2021 – Köln, Victoria Carlswerk

18.03.2021 – Rostock, MAU Club

19.03.2021 – Magdeburg, Factory

20.03.2021 – Bielefeld, Ringlokschuppen

21.03.2021 – Oberhausen, Turbinenhalle

24.03.2021 – Leipzig, Felsenkeller

25.03.2021 – Berlin, Huxleys

26.03.2021 – Hamburg, Docks

28.03.2021 – Bremen, Pier 2

Foto: (c) Oliver Topf