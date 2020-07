„Guns N’Roses“: Slash und die melodische Stimme von Axl Rose

Die Gesangsstimme von Axl Rose hat Slash davon überzeugt, gemeinsam mit ihm und Gitarrist Izzy Stradlin die Band „Guns N’Roses“ zu gründen.

Dem „Kerrang Magazine“ erzählte der Musiker rückblickend: „Ich habe sie [die Stimme] das erste Mal auf Kassette gehört, die Izzy vorbeigebracht hat. Da war all dieser Lärm und dann gab es da diese wirklich intensive hohe Stimme drüber. Mein erster Eindruck war, dass sie sehr gefühlvoll klang. Die hatte diese bluesartige, melodische Sache, was sehr selten für diese Stimmart war. Man hört nicht sehr oft, dass jemand die Melodie so natürlich zusammenhält.“

Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte…

