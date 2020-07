Gus Dapperton kündigt neues Album an

Am 18. September wird das neue Album „Orca“ von Gus Dapperton erscheinen. Das berichtet „Beats International“. Über den Titel lässt der Musiker verlauten: „Es geht darum, dass wir alle Tiere in Käfigen leben. Dieser innere Schmerz ist einfach nicht zu begreifen, wenn man nur auf die Oberfläche schaut.“ Dapperton weiß genau wovon er spricht. Die Arbeiten zu seiner neuesten Platte wurden nämlich von seiner letzten Tour 2018 inspiriert.

Er sagte weiter: „Ich war nicht im Gleichgewicht. Mein ganzer Lebensstil und meine Gewohnheiten waren zu extrem geworden. Nachts bekam ich nie meine acht Stunden Schlaf, immer gab es Alkohol und oft waren auch Drogen im Spiel. Dazu ungesundes Essen. Und dann waren da ja noch die Auftritte: So eine Show kann wahnsinnig inspirierend sein, ein echtes emotionales High… aber wenn dann doch mal etwas schiefläuft, kann einen das auch ganz schön fertig machen.“ Als ersten Vorgeschmack darauf hat der 23-Jährige kürzlich die Single „Post Humorous“ veröffentlicht.

Hier die Tracklist:

1. Bottle Opener

2. First Aid

3. Post Humorous

4. Bluebird

5. Palms

6. My Say So (feat. Chela)

7. Grim

8. Antidote

9. Medicine

10. Swan Song

Foto: (c) Beats International