Gwyneth Paltrow: Promi-Kollegin lehrte sie einen Blowjob

Gwyneth Paltrow wurde von Maskenbildnerin Sheryl Berkoff in die Geheimnisse des Blowjobs eingeweiht. Das verriet die US-Schauspielerin in dem Podcast „Literally!“ ihres langjährigen Freundes Rob Lowes. Als Teenager besuchte Paltrow ein Filmset, an dem ihre Mutter arbeitete. Dort lernte sie die zwölf Jahre ältere Berkoff – die übrigens mit Lowe verheiratet ist – kennen.

Was dann geschah, beschreibt Paltrow so: „Ich traf Sheryl, und ich war sofort wie besessen von ihr. Sie wusste, dass ich heimlich Zigaretten rauchte, und sie rauchte mit mir hinter dem Wohnwagen, und sie brachte mir bei, wie man Blowjobs gibt. Ich bin sicher, dass ich die Technik bei der ersten Gelegenheit umgesetzt habe.“

Nähere Einzelheiten zu dem pikanten Unterricht wollte Paltrow allerdings nicht verraten…

Foto: (c) David Gabber / PR Photos