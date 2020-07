Hailey und Justin Bieber: Romantisches Picknick mit viel Plastik

Was muss Liebe schön sein!

Hailey und Justin Bieber genießen ihre Zweisamkeit und teilen davon einen romantischen Schnappschuss mit ihren Fans. Justin postete auf seinem „Instagram“-Profil ein Bild von sich und seiner Frau. Beide schauen verträumt in die Kamera und liegen eng zusammen zusammengekuschelt auf einer Decke im Gras. Das Einzige, was beim genaueren Betrachten auffällt, sind die vielen Lebensmittel, die allesamt in Plastik verpackt sind. Na, das geht aber besser! Den Fans scheint das gar nicht aufzufallen. Sie haben nur Augen für Hailey und Justin. In den Kommentaren heißt es: „Der König und die Königin“ oder „Oh mein Gott, wie die beiden mal ein Kind haben.“

Justin Bieber teilt aber nicht nur gerne Schnappschüsse aus seinem Leben mit seinen Fans. Das Wohlergehen der Fans ist ihm dabei auch sehr wichtig.

Foto: (c) PR Photos