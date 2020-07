Halbzeit Deutsche Album-Charts: „Böhse Onkelz“ liegen vorn

Die erste Hälfte des Jahres 2020 ist vorbei: Zeit, Bilanz zu ziehen. In den Offiziellen Deutschen Album-Charts ist es in den ersten sechs Monaten definitiv laut zugegangen, denn die „Böhse Onkelz“ halten die Konkurrenz mit ihrer selbstbetitelten Platte auf Abstand und sichern sich den Thron.

Auf Platz zwei findet sich die „Sing meinen Song“-Kompilation der siebten Staffeln. „Herz Kraft Werke“ von Sarah Connor kann sich Bronze sicher, gefolgt von Ramon Rosellys „Herzenssache“ auf der Vier.

Abgerundet werden die Top Five von „BTS“ mit „Map Of The Soul: 7“.

Foto: (c) LooMee TV