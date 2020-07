Halsey und der Traum vom Landhaus

Halsey ist offenbar ein richtiges Landei. Die Sängerin ist zwar in einer 100.000 Einwohner großen Gemeinde in New Jersey aufgewachsen, allerdings sehnt sie sich nach Idylle und Ruhe.

Zu einem „Instagram“-Beitrag schrieb sie: „Ich würde mir unglaublich gerne ein Landhaus kaufen.“ Das kostet allerdings richtig Geld, also muss erstmal gejobbt werden. Bei der 25-Jährigen heißt das: Musik produzieren! Und das tut sie offensichtlich bald auch wieder. Halsey ergänzte: „Ich lese momentan viel und schreibe auch ein paar neue Songs.“

Halsey hat erst im Januar ihr Album „Manic“ veröffentlicht.

Foto: (c) PR Photos