Halsey verteidigt Menschen mit mentalen Problemen

Menschen, die unter mentalen Problemen leiden, zu verteufeln, geht in den Augen von Halsey überhaupt nicht.

In einem langen „Twitter“-Eintrag schrieb die Sängerin: „Ich habe meine Karriere dazu verschrieben, Bildung und Einblicke über bipolare Störung zu bieten und ich bin verstört, was ich sehe. Eine manische Episode ist kein Witz. Wenn du dafür kein Verständnis oder Mitgefühl aufbringen kannst, dann biete dein Schweigen an. Viele Menschen, die du kennst, haben wahrscheinlich eine bipolare Störung und dessen bist du dir nicht bewusst. Diese Möglichkeit zu nutzen, um beleidigende Kommentare abzugeben und Menschen mit mentalen Krankheiten zu verteufeln, ist nicht wirklich das Richtige. Genau das bringt die Menschen dazu, nicht darüber zu sprechen. (…) Viele Menschen mit mentalen Problemen sind großartig. (…) Witze darüber zu reißen, verletzt mehr als nur die eine Person.“

Halsey weiß genau wovon sie spricht. Die Sängerin leidet an einer bipolaren Störung.

