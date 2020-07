Halsey: Wie kam sie auf ihren Künstlernamen?

Jung, hübsch und erfolgreich: Sängerin Halsey macht seit fünf Jahren Musik. Ihren Durchbruch feierte sie mit dem Album „Hopeless Fountain Kingdom“.

Auf „Instagram“ hat sie über 20 Millionen treue Anhänger. Aber ob die auch wissen, woher sie ihren Künstlernamen hat? Eigentlich hört die 25-Jährige auf den Namen Ashley Nicolette Frangipane. Halsey ist ihr Pseudonym. Wie dieser entstand, verriet sie jetzt in einer virtuellen „Q&A“-Runde. Laut „Promiflash“ sagte sie: „Ich wollte einen einfachen Namen. Zu diesem Zeitpunkt lebte ich in der Halsey Street in Brooklyn und eines Tages fiel mir auf, dass ‚Halsey‘ dieselben Buchstaben hat wie ‚Ashley‘. Es fühlte sich vorbestimmt an.“

Übrigens unterstützt Halsey die aktuelle Kampagne der Eismarke „Magnum“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos