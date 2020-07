Helene Fischer: Live-Auftritt im Frühjahr 2021 bestätigt

Gute Nachrichten für alle Helene Fischer-Fans!

Das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Konzert im österreichischen Bad Hofgastein findet nun am 26. März 2021 statt. Das gab der Veranstalter des dortigen „Sound & Snow“-Festivals via „Facebook“ bekannt. Dort heißt es: „Wir freuen uns bekanntgeben zu dürfen, dass ein Ersatztermin für das ursprünglich am 04. April 2020 geplante Konzert mit Superstar Helene Fischer gefunden werden konnte.“

Auch Helene Fischer selbst teilte die Ankündigung auf ihrer „Facebook“-Seite.

Foto: (c) Kristian Schuller / Universal Music