Hilary Duff scherzt: „Ich kandidiere für das Präsidentenamt“

Kanye West oder Hilary Duff for President? Nachdem der Rapper seine Kandidatur über „Twitter“ angekündigt hat, zieht auch Duff nach. Die Schauspielerin scherzt aber natürlich nur.

In einem „Instagram“-Post, in dem sie sich über den Umgang mit dem Corona-Virus in den USA aufregt, schreibt sie: „Es scheint wirklich so, als ob sich die Amerikaner einfach nicht umeinander kümmern. Irgendwie hat sich diese Pandemie zu einer politischen Haltung zwischen den Parteien entwickelt. (…) Andere Länder haben sich auf wundervolle Weise zusammengeschlossen, um Covid-frei zu werden. Es ist peinlich, dass wir schlimmer sind als je zuvor, weil die Leute feiern müssen und Karens keine Masken tragen! Oh und ich kandidiere für das Präsidentenamt!“

Hillary Duff hat übrigens im vergangenen Dezember den Musiker Matthew Koma geheiratet.

Foto: (c) PR Photos