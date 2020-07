Hochschwangere Katy Perry fürchtet sich vor Geburtsschmerzen

Katy Perry hat ein wenig Bammel vor der Geburt ihres ersten Kindes. Das verriet die hochschwangere US- Sängerin jetzt in einem Interview in „The One Show“ auf „BBC“ sagte die 35-Jährige: „Ich denke, ich werde nervös sein, wenn das Baby kommt, was die Schmerzskala betrifft.“

Perry versicherte aber gleich darauf auch: „Ich bin bereit, habe keine Angst. Ich habe geholfen, die Babys meiner Schwestern im Wohnzimmer, in einer Wanne, auf ihrem Bett zur Welt zu bringen und sie zu filmen.“

Übrigens: Am 14. August kommt übrigens ein neues Album von Katy Perry.

