Hugh Jackman hält sich für langweilig

Langweilig, langweiliger, Hugh Jackman? Das sagt der Schauspieler zumindest über sich selbst. Im Video Format „Variety Studios Actors on Actors“ sagt er im Gespräch mit „Les Miserables“-Kollegin Anne Hathaway: „Ich bin dahingehend wie mein Vater. Etwas wird ernst: das müssen wir machen. Ich kann nur etwas zu ernst und etwas zu langweilig sein.“

Doch zum Glück hat er seine Frau Deborra-Lee Furnes an seiner Seite. Denn die ist immer für einen Spaß zu haben. Jackman erzählt weiter: „So etwas in der Art würde Deb zu mir sagen. Sie würde sagen: ‚Hallo? Hallo? Komm schon, wir können etwas Spaß hier haben!‘ Sie ist genial für mich.“ Und Hathaway bestätigt das genau so und sagt, dass Furness genau die richtige Frau an seiner Seite sei. Sie erzählt: „Was ich über dich erfahren habe, als wir für ‚Les Miz‘ gedreht haben, ist, dass du so charmant und unerschütterlich bist, aber du bist wirklich ernst. Ich denke, dass jemand wie Deb großartig für dich ist, weil ich glaube, dass ihr euch gegenseitig ergänzt.“ Trotz seiner Ernsthaftigkeit fand die 37-Jährige ihren Kollegen aber nie langweilig.

Hugh Jackman hat übrigens sein Rezept für eine glückliche Ehe verraten. Deborra-Lee Furness und der 51-Jährige sind nämlich seit knapp 24 Jahren verheiratet.

Foto: (c) STPR / PR Photos