Ian Gillan denkt nicht ans Aufhören

Ian Gillan denkt nicht daran, mit der Musik aufzuhören.

Das sagte der Frontman von „Deep Purple“ in einem Interview mit der Schweizer „Blick“. Auf die Frage, was ihn im Alter von 74 Jahren immer noch antreibt, Musik zu machen sagte der Musiker: „Die Kameradschaft innerhalb der Band. Wir haben nach all den Jahren noch immer Spaß, zusammen Musik zu machen. ‚Deep Purple‘ war seit jeher primär eine Instrumental-Band. 25 Prozent unserer Musik ist Improvisation. Langweilig wird es uns also nie.“

„Deep Purple“ veröffentlich übrigens in Kürze ihr 21. Studioalbum. Es soll den Titel „Whoosh!“ tragen.

Foto: (c) earMUSIC / Dennis Dirksen