Ian Gillan: „Natur ist der einzige wahre Gott!“

Ian Gillan glaubt an keinen Gott, nur an die Kraft der Natur. Das sagte der Frontman von „Deep Purple“ in einem Interview mit der Schweizer „Blick“.

Angesichts der Überbevölkerung und der Probleme durch die Corona-Krise sagte der 74-Jährtige: „Ich glaube nur an die Natur. Sie ist gnadenlos, sie bittet um keinen Gefallen. Sie schenkt uns Menschen eine Plattform, um zu leben. Aber was wir mit unserem Leben anstellen, ist allein unsere Sache. Unser Planet käme problemlos ohne uns Menschen aus. Er würde uns keine Sekunde vermissen. Daher glaube ich nicht, dass es irgendeinen höheren Sinn hat, dass wir hier sind.“

Ian Gillan hat im Laufe seiner Karriere Rock-Geschichte geschrieben: Mit „Smoke on the Water“, „“Child in Time“ oder „Hush“ sang er einige der größten Klassiker der Rockmusik.

Foto: (c) earMUSIC / Dennis Dirksen