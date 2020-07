Ian Gillan: Stolz auf seine Freundschaft zu Luciano Pavarotti

Ian Gillan ist stolz, mit Luciano Pavarotti befreundet gewesen zu sein. Das verriet der Frontmann von „Deep Purple“ jetzt in einem Interview mit der Schweizer „Blick“.

Der 74-Jährige sagte: „Diese Persönlichkeit, dieser Geist – Pavarotti war in jeder Beziehung ein enormer Mensch. Sein Timbre bleibt bis heute unerreicht. Wir haben zweimal ‚Nessun dorma‘ zusammen gesungen. Er wollte eine Platte mit mir machen, obwohl er schon sehr krank war. Am Ende hatte er genug von der Oper. Er sagte mal, wie eifersüchtig er auf mich sei. Er müsse dauernd dieselben Arien singen und dürfe nie auch nur einen Ton davon abweichen, sonst würde ihn das Publikum kreuzigen. Ich hingegen könne jeden Abend ‚Smoke on the Water‘ anders singen und die Fans seien trotzdem begeistert.“

Luciano Pavarotti verstarb übrigens am 06. September 2007 im Alter von 71 Jahren an Nierenversagen.

