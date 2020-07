Ian Paice von „Deep Purple“: „Wir haben noch so viele Ideen“

Nach 50 Jahren Bandgeschichte denken „Deep Purple“ nicht ans Aufhören. Im Gegenteil: Sie bringen am 07. August ihr neues Album „Whoosh!“ auf den Markt und kommen nächstes Jahr sogar auf Tour in den deutschsprachigen Raum.

Auf die Frage, ob das Album nun der krönende Abschluss der „Deep Purple“-Saga ist, sagte Drummer Ian Paice im Interview mit „Focus“: „Ist es das letzte Album? Die letzte Show? Die letzte Tour? Eigentlich dachten wir bei jedem Album: Das ist das letzte. Aber ich war wirklich sehr überrascht vom weltweiten Erfolg von ‚Now What?!‘ und ‚Infinity‘. Wir hatten großen Spaß daran, diese aufzunehmen. Also dachten wir uns: Warum nicht noch eins aufnehmen – und noch ein und noch eins! Wir haben so viele Ideen. Und es ist so simpel: Wenn du gute Ideen hast, ist das Aufnehmen wirklich einfach. Zumindest, wenn du mit so guten Musikern zusammenarbeitest.“

Und hier die Termine im deutschsprachigen Raum:

07.01.21 BONN, GERMANY KUNST RASEN GRANAU

07.03.21 HALLE (SAALE), GERMANY FREILICHTBÜHNE PEISSNIT

07.08.21 ROSENHEIM, GERMANY ROSENHEIM SOMMERFESTIVAL

07.09.21 KLAM (A), AUSTRIA CLAM ROCK

07.10.21 EISENSTADT, AUSTRIA LOVELY DAYS

07.14.21 SION (CH), SWITZERLAND SION SOUS SION SOUS LES ÉTOILES

SHOW IS POSTPONED

07.17.21 BROMBACH, GERMANY LIEDER AM SEE

07.18.21 LÖRRACH, GERMANY STIMMEN FESTIVAL

07.20.21 MAINZ, GERMANY OPEN AIR VOLKSPARK MAINZ

10.11.21 OBERHAUSEN, GERMANY KP ARENA

10.15.21 BERLIN, GERMANY MAX SCHMELING HALLE

10.21.21 ZURICH (CH), SWITZERLAND HALLENSTADION

10.23.21 STUTTGART, GERMANY SCHLEYER-HALLE

Foto: (c) earMUSIC / Ben Wolf