Iggy Azalea verrät Namen ihres Sohnes

Iggy Azalea hat vor wenigen Wochen verraten, dass sie ganz still und heimlich Mutter eines Sohnes geworden ist. Die Öffentlichkeit wusste zu keinem Zeitpunkt von ihrer Schwangerschaft. Und auch aus dem Namen machte Iggy, die bürgerlich Amethyst Amelia Kelly heißt, ein Geheimnis: bis jetzt!

Die Sängerin verriet in einem aktuellen „Instagram“-Beitrag den Namen ihres Knirpses. Sie postete ein Video, in dem auf einem schwarzen Hintergrund die Namen „Amethyst und Onyx“ stehen. Ihr Spross heißt also Onyx.

Übrigens: Im Video fragt Iggy ihren Sohn: „Kleiner Kerl, willst du mir was sagen?“. Daraufhin hört man ein kleines, ganz bezauberndes Gurren.

Foto: (c) Sushi / PR Photos