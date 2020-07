Iggy Pop: Musikvideo für „The Passenger” mit 43 Jahren Verspätung

Damit hat sich Iggy Pop aber reichlich Zeit gelassen: 43 Jahre nach der Veröffentlichung von „The Passenger“ gibt es jetzt erstmals ein Musikvideo dazu.

In dem Clip werden Schwarz-Weiß-Fotos des jungen Musikers und Textzeilen gezeigt, während darunter im Hintergrund ein Auto durch die Nacht fährt. Einen Grund für die späte Veröffentlichung des Videos hat Iggy nicht angegeben. Er schrieb zu dem Clip auf „YouTube“ lediglich dazu: „Einen besonderen Dank an Esther Friedman, PPContemporary, Frankfurt / Hubertushöhe Art, Berlin und Paul McAlpine für diese wunderbar eingefangenen Filmaufnahmen, die in diesem Video wahrlich diese Periode zusammenfassen.“

Übrigens: „The Passenger“ war die B-Seite der Single „Success,“ die 1977 auf Iggy Pops zweitem Solo-Album „Lust For Life“ erschien.

Foto: (c) Landmark / PR Photos