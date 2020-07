Ist Taylor Swift schwanger?

Vergangenen Freitag (24.07.) veröffentlichte Taylor Swift – sehr zur Freude ihrer Fans – ein Album. „Folklore“ heißt das gute Stück und kam völlig überraschend aus dem Nichts.

Und mit ihrem Album scheint die 30-Jährige mehr anzukündigen, als „nur“ neue Musik. Einige Swifties spekulieren jetzt darüber, ob Taylor schwanger ist. In ihrem neuen Musikvideo zur Single „Cardigan“ sitzt Taylor am Piano und dann kamen sie, die Spekulationen. Ein Fan schrieb auf „Twitter“: „Ich schwöre, ich sehe ein kleines Babybäuchlein in diesem Video.“ Ein weiterer kommentiert: „Ich dachte wirklich, dass Taylor in dem Clip ihre Schwangerschaft enthüllt“ oder auch „In dem Moment, als das Video anfing, hatte ich das Gefühl, dass sie schwanger ist.“

Doch damit nicht genug: Auch der Songtext des Liedes „Peace“ brachte die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln, denn in dieser Ballade singt Taylor die Worte: „Ich gebe dir ein Kind“. Ein Detail, das etlichen Hörern auffiel.

Foto: (c) Universal Music