J Cole enthüllt: Er ist Vater von zwei Söhnen

J Cole ist still und heimlich gleich zweimal Vater geworden. Das enthüllte der Rapper jetzt in einem Essay für „The Players‘ Tribune“ angesichts dessen, dass sein letztes Album „4 Your Eyez Only“ bereits 2016 erschienen ist.

Dort schrieb er: „Vier Jahre sind vergangen. In dieser Zeit wurde ich mit zwei Söhnen gesegnet, lernte die delikate Kunst der Balance zwischen Elternschaft und Karriere, hatte das Vergnügen, mit einer ganzen Menge von talentierten Künstlern als Featured-Rapper zusammenzuarbeiten (…) und habe viel Zeit und Energie damit verbracht, mein Schwert und mein Wachstum als Künstler zu schleifen.“

Mutter seiner Söhne ist allem Anschein nach seine Frau Melissa Heholt, die er 2015 ehelichte.

