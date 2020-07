James Bay: Musikalisch verletzlich und zugleich positiv

Das kommenden Album von James Bay ist auf der einen Seite sehr persönlich und verletzlich, auf der anderen Seite ist es jedoch auch positiv und feierlich.

Gegenüber „NME“ verriet der Sänger: „Ich bin normalerweise eine sehr private Person und die nächste Platte ist viel persönlicher und ungeschützter. Meine Langzeitfreundin und ich waren erst Kinder, als wir uns trafen. Wir kannten uns, bevor all das hier in unserem Leben passiert ist. Das Album ist ein bisschen ein Tribut unserer Reise.“ Und weiter erklärte Bay: „Als ich mit diesem Album anfing, ging ich zurück zu meiner üblichen Traurigkeit und Herzschmerz. Es war nicht so, dass dies ausgetrocknet war oder so. Doch ich konnte dieses Mal davon nicht inspiriert werden. Ich habe entdeckt, dass das, was ich sagen wollte, ein bisschen eine Feier einer langen Reise ist, auf der ich war und immer noch bin.“

Einen ersten Vorgeschmack auf sein kommendes Album, dessen Titel noch nicht bekannt ist, gibt es bereits in Form der Single „Chew On My Heart“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos