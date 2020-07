James Bay: Schon bald wieder mit neuer Frisur?

Als langhaariger, huttragender Gitarrenspieler hat sich James Bay zuerst einen Namen gemacht und sich anschließend für sein zweites Album „Electric Light“ von seiner Mähne getrennt. Das wird jedoch nicht die einzige Haarveränderung in seinem Leben sein, gibt der Sänger gegenüber „NME“ zu bedenken.

Wörtlich sagte er: „In den letzten Wochen (…) habe ich einige Clips von einer Akustikshow gepostet, in denen ich sehr kurze Haare habe neben einigen aktuelleren Clips mit meinen langen Lockdown-Haaren. Jeder Kommentar unter diesen Videos lautete: ‚Bring den kurzen Haarschnitt zurück! Ich vermisse die kurzen Haare! Schneide dir die Haare!‘ Ich kann dabei nicht gewinnen. All meine musikalischen Helden hatten Hundert verschiedene Haarschnitte im Laufe der Jahre wie beispielsweise David Bowie. Schließt einen weiteren neuen Haarstyle sobald nicht aus.“

James Bay arbeitet übrigens fleißig an einem neuen Album. Als ersten Vorgeschmack darauf hat er bereits die Single „Chew On My Heart“ veröffentlicht.

Foto: (c) Sarah Piantadosi / Universal Music