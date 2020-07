Jamie Foxx hält nichts von Präsidentschaftskandidatur von Kanye West

Jamie Foxx ist wenig begeistert von Kanye Wests Präsidentschaftsplänen.

Der 52-Jährige Schauspieler distanzierte sich jetzt via „Instagram“ von seinem ehemaligen guten Freund, in dem er seine Fans dazu aufrief, sich weiterhin mit der „Black Lives-Matter“-Bewegung und dem strukturellen Rassismus in den USA auseinanderzusetzen, anstatt sich von Wests Kandidatur ablenken zu lassen. Foxx schrieb dazu: „Es ist nicht die Zeit, für solch einen Schwachsinn. Wir müssen konzentriert bleiben!“

Foxx und West kennen sich seit mehr als zehn Jahren, schrieben mitunter gemeinsam den Song „Gold Digger“, der im Jahr 2006 einen Grammy als „Beste Rap Solo-Performance“ gewann.

